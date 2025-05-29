CHP'nin kurultay davası! Bomba iddia: İptal edilecek, Kemal Kılıçdaroğlu güçlenecek

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in parti liderliğine seçildiği 38. Olağan Kurultayı dava konusu olmuştu. Görülecek duruşma tarihi 30 Haziran olarak belirlendi. Peki kurultay için iddia edilen şaibelerin doğru çıkması halinde ne olacak?

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TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında süreçle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Atik, mahkemeden kurultayın yok sayılması kararını beklediklerini belirterek mahkemenin kararına göre Özgür Özel'le birlikte şüpheli görülen pek çok CHP'linin yeni yapılacak kurultayda oy kullanamayacağına işaret etti.

"OY KULLANAMAYACAKLAR"

Atik sürecin sadece kurultayın iptaliyle kalmayacağını belirterek "Orada delege olarak oy kullanan ve mahkeme tutanaklarında adı şüpheli olarak geçen isimler bir daha oy kullanamayabilirler. Bunlarla ilgili ihraç süreci başlayabilir." diyerek şöyle devam etti:

"Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turhan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu gibi isimler bir daha oy kullanamayacak.

"KILIÇDAROĞLU PM'DE GÜÇLÜ HALE GELECEK"

Kemal Bey Parti Meclisi'nde de güçlü hale gelecek. Alınacak kararlarla mevcut yönetim partiden uzaklaştırabilir. Böyle bir tehlike var. Özel ve ekibi tamamen gidecek, Kılıçdaroğlu kendi ekibiyle devam edecek. CHP'yi konuşmaya devam edeceğiz.

Bu pazar günü CHP'de Parti Meclisi toplantısı var. Özgür Özel'in olağan kurultay sürecini başlatması bekleniyor. 'Mahkeme karar vermeden biz süreci başlatalım, arkadan bir hamle yapalım ve öne geçelim.' düşüncesi var, aynı olağanüstü kurultaydaki gibi. Bununla bir şey fark etmeyecek. Mahkeme bunu tedbiren durdurabilir.

"YENİ PARTİ KURULABİLİR"

Yeni bir parti kurulması beklentisi yüksek. Bunun için de yeni bir bina tutulduğuna dair iddialar var. CHP bölünür diyenler de var. Çünkü Kemal Bey geldiği zaman bu eski ekibi tasfiye edeceği düşünenler var. Tersi de olabilir. Ben Kemal Bey'in bu ekibi toplayıp 'Süreci beraber yürütelim.' diyeceğini düşünüyorum."