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Trump, Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi görevini de yapacağını duyurdu

Trump, Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi görevini de yapacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini de yürüteceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye ile ilgili görevine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Trump, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile iş birliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

OSMANLI TORUNU

Osmanlı döneminde Lübnan'da yaşamış Hristiyan kökenli bir aileye mensup olan Barrack'ın dedesi ve babaannesi 1900 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Lübnan'ın Zahle kentinden ABD'ye göç etti.

Barrack, Trump'ın uzun süredir yakın arkadaşı ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen bağışçılarından biri olarak biliniyor.

2016 yılında Trump'ın ilk başkanlık kampanyasında geçiş komisyonunun başkanlığını üstlendi.

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