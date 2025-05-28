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Nihal Candan son halini gururla paylaştı ibretlik görüntü

Nihal Candan son halini gururla paylaştı ibretlik görüntü

dolandırıcılık ve kara para aklama davasında hapse giren daha sonra aşırı zayıfladığı gerekçesiyle tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, herkesi korkuttu. Sosyal medyada son halini paylaşan genç kadın iskelete döndü.

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Nihal Candan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

İskelete dönmüş halini poz vererek gururla gösteren Candan'ın ibretlik görüntüsü çok konuşuldu.

Nihal Candan son halini gururla paylaştı ibretlik görüntü - Resim: 0

Candan kardeşlere örgütün vitrin yüzü suçlaması

Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen, “sazan sarmalı” yöntemiyle vatandaşları dolandıran 21 kişilik suç örgütüne yönelik dava halen devam ediyor.

Nihal Candan son halini gururla paylaştı ibretlik görüntü - Resim: 1

Bahar ve Nihal Candan’ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamenin devamında "Nihal ve Bahar Candan’ın önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı" ifade edilmişti.

Nihal Candan son halini gururla paylaştı ibretlik görüntü - Resim: 2

Bahar ve Nihal Candan kardeşler yargılandıkları davada ilerleyen aylarda tahliye edilmişlerdi.

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