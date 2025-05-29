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Kontrol noktasında yakalandı! Kamyonetin arkasında onlarcası bozuk halde...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kontrol noktasında yakalandı! Kamyonetin arkasında onlarcası bozuk halde...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1700 kilogram bozulmuş et ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, ete imha edilmek üzere el konuldu.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Mardin kara yolundaki kontrol noktasında, S.T. idaresindeki kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, kaynağı belli olmayan, mühürsüz, faturasız, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan ve bozulmuş büyükbaş hayvan eti ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, 1700 kilogram ete imha edilmek üzere el konuldu.

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