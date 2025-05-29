TOM Bank'tan bankacılara özel 4Mutlu Bankacı Paketi'

Dijital banka TOM Bank, bankacılara özel avantajlar sunan yeni 'Mutlu Bankacı Paketi'ni hayata geçirdi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Tom Bank Mutlu Bankacı Paketi kapsamında, aktif olarak çalışan, emekli ya da bankacılık sektöründe en az üç yıl görev yapmış bankacılara özel avantajlar sunuluyor.

Paket, Hadi Kredi Kartı ile yapılan restoran harcamalarında geçerli iki farklı seçenek içeriyor. Bu kapsamda en az 1 otomatik fatura ödeme talimatı veren bankacıların kullanımına açık olacak Hadi Süper Paket'i kullananlar, 750 lira ve üzeri restoran harcamalarında yüzde 7 nakit iade kazanabiliyor.

Her işlemde en fazla 55 liralık geri kazanım sağlayan paket, aylık toplamda 350 liraya kadar nakit iade fırsatı sunuyor.

Daha yüksek avantajlar sunan Hadi Exclusive Paket de TOM Bank'ta bir adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunan ve bankada toplam birikimi en az 250 bin lira olan bankacılara avantaj sağlıyor.

Paket kapsamında bankacılara, Hadi Kredi Kartı ile 1500-3 bin 499 lira arasında yapılacak her restoran harcamasına yüze 14, 3 bin 500 lira ve üstü yapılacak her restoran harcamasına yüzde 21 iade kazanma imkanı sunuluyor.

Böylece 1500 lira ve üzeri restoran harcamalarında bir işlem başına en fazla 225 lira, 3 bin 500 lira ve üzerindeki restoran harcamalarında ise bir işlem başına en fazla 750 lira olmak üzere Hadi Exclusive paket kapsamında bir ekstre döneminde en fazla 2 bin lira nakit iade kazanılabiliyor.

Kampanya kapsamında sadece ilk 10 bin başvuru değerlendirilecek. Paketler, TOM Bank'ın müşterilerine sunduğu Hadi Kredi Kartı ile birlikte fayda sağlıyor.

Ömür boyu ücretsiz olan Hadi Kredi Kartı, A101, English Home ve Eve mağazalarındaki nakit iadeleri ve yüzde 51'e kadar kazanç sağlayan vadeli hesap avantajlarıyla da dikkati çekiyor. Hadi Kredi Kartı ve yapılan tüm bankacılık işlemleri de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

'Sektöre emek vermiş profesyonellere özel çözümler üretebiliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TOM Group Üst Yöneticisi (CEO) Onur Özkan, dijital bankacılığın getirdiği çeviklik ve esneklik sayesinde, sektöre emek vermiş profesyonellere özel çözümler üretebildiklerini belirtti.

Mutlu Bankacı Paketi ile yalnızca finansal avantajlar sunmakla kalmadıklarını vurgulayan Özkan, aynı zamanda sektörde çalışanların takdir edildiklerini hissettikleri bir deneyim oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Özkan, 'Bankacıların, herkesin sorununa koşarken ve ülkemizi Avrupa bankalarına örnek hale getiren hizmet ve teknoloji kalitesini ortaya koyarken, biz de 'sadece onlara özel ve gerçek anlamda değer sunan bir ürün neden olmasın?' diye düşündük. TOM Bank olarak, teknolojiyi insan odaklı hizmet anlayışıyla birleştirmeye ve sektöre katkı sunan çözümler üretmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.