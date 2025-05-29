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Kamyonetten düşerek öldüğü söylenmişti! İşin aslı başka çıktı meğer 4 yaşındaki Enes...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamyonetten düşerek öldüğü söylenmişti! İşin aslı başka çıktı meğer 4 yaşındaki Enes...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetten düşerek öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi, sürücü gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, yakınlarının kamyonetten düşerek hayatını kaybettiğini söylediği Enes Çelebi'nin ölümünü şüpheli buldu. Kamyonet çevresinde araştırma yapan ekipler araç lastiğinde kan izine rastladı.

İtiraf etti

Bunun üzerine ekipler, çocuğun akrabası olan araç sahibi M.Ö'nün (37) ifadesine başvurdu. Aracın geri manevra yaptığı esnada çocuğa çarptığını itiraf eden sürücü, gözaltına alındı.

Öte yandan, Çelebi'nin annesiyle bir yakınının nişanı için mahallede bulunduğu öğrenildi.

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