İstanbul'da fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltında

İstanbul’da kurdukları ajans üzerinden yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye Ahlak Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Altı ilçede eş zamanlı yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 3’ü Özbekistan uyruklu 4 kadın çeteden kurtarıldı; 8 şüpheli tutuklandı, 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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İstanbul'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kurdukları ajans aracılığıyla fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. 1 Türk ve 3 Özbekistan uyruklu kadın ise çeteden kurtarıldı.

AJANS ADI ALTINDA FUHUŞ ÇETESİ

Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çetenin, müşterileri WhatsApp üzerinden kurdukları 'Ajans' grubu üzerinden buldukları öğrenildi. Kadın tacirleri, Özbekistan uyruklu kadınları yurt dışından aracı bularak temizlik şirketinde çalışma ve oturma izni vaadiyle Türkiye'ye getirdi. Bir süre temizlik şirketlerinde çalışan kadınlar daha sonra kendilerini Türkiye'ye getiren kişilere borçlarını ödeyebilmek için fuhuşa zorlandı.

AHLAK BÜRO POLİSİ YAKALADI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri harakete geçti. 3 ay boyunca şüphelileri adım adım izledi. Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye, Kartal, Tuzla ve Küçükçekmece olmak üzere toplam 11 değişik adrese, 23 Mayıs 2025 tarihi saat sabah 06.30'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonlarda; 14 Adet Cep telefonu, 14 Adet sim kart, 37 adet fişek, 1 adet şarjör, 1 adet laptop, 1 adet harddisk, 3 adet flash bellek ele geçirildi.

'KORSAN TAKSİCİYİM' DEDİ, PARA CEZASI DA ALDI

Ahlak Büro polisi, 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete verdikleri ifadede, 'Ben yapmadım, korsan taksicilik yapıyordum. Otellere ulaşımı sağlıyordum' dedi. Polis bu seferde 'Korsan Taksicilik Yapmaktan' dolayı 138 bin lira para cezası uyguladı, 2 şüpheli trafikten menedildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, 26 Mayıs tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 3 Özbekistan uyruklu kadın ise deport işlemi için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.