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O ilimizde 4 mahalle kuduz sebebiyle karantinaya alındı

O ilimizde 4 mahalle kuduz sebebiyle karantinaya alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

İlgili karar mahalle muhtarlıklarına iletildi.

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