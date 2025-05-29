İçine neler katmışlar neler bilinen bal markası ve sucuk da var listeye bakın
Organik beslenme sahte gıda ürünleri sebebiyle büyük sıkıntı. Has zeytinyağı deniliyor bitkisel yağ çıkıyor, manda yoğurdu deniyor inek sütü çıkıyor, bal deniyor şeker bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Bu kez listede, sahte bal, tereyağı, kaşar, döner, kebap ve manda kaymağı var. Sahte bal listesinde zincir marketlerde satılan bilindik bir marka da yer alıyor.
Tarım ve Orman bakanlığı gıda güvenliği için sahte ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan son denetimlerde 28 Mayıs Çarşamba günü 'Taklit veya Tağşiş' listesine yeni uygunsuzluk tespiti edilen ürünler ekledi. Yapılan denetimlerde 6 firmada balda sahtecilik tespiti edildi.Bu markalardan biri zincir marketlerin raflarında yer alıyor. Tarım bakanlığının yayınladığı listede, manda kaymağında inek, zeytinyağında bitkisel yağ, et sucukta kanatlı da çıktı. İşte sahte markaların ifşalandığı tam liste:
-ANZER BALCISI (Süzme çiçek balı taklit ve tağşiş)
SEDEF PETEK (Süzme çiçek balı taklit ve tağşiş)
-BALKAYMAK PLUS (Süzme çiçek balı taklit ve tağşiş var)
-AYDOST süzme çiçek balı taklit ve tağşiş
-SATIŞ TEZGAHI çiçek balı taklit ve tağşiş
-EMİRDAĞ (Tam yağlı kaşar bitkisel yağlı çıktı)
-1SÜT (Manda yoğurdu inek çıktı)
-VOL SÜT (Kaşar peyniri bitkisel yağ katkılı çıktı)