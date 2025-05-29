İçine neler katmışlar neler bilinen bal markası ve sucuk da var listeye bakın

Tarım ve Orman bakanlığı gıda güvenliği için sahte ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan son denetimlerde 28 Mayıs Çarşamba günü 'Taklit veya Tağşiş' listesine yeni uygunsuzluk tespiti edilen ürünler ekledi. Yapılan denetimlerde 6 firmada balda sahtecilik tespiti edildi.Bu markalardan biri zincir marketlerin raflarında yer alıyor. Tarım bakanlığının yayınladığı listede, manda kaymağında inek, zeytinyağında bitkisel yağ, et sucukta kanatlı da çıktı. İşte sahte markaların ifşalandığı tam liste: