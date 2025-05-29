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İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor

İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor

İBB, 2 bin 500 uygulama bazlı taksinin ilk etabı kapsamında 150 plaka için ihale açıyor; 29 yıl süreli işletme hakkı sunulacak ihaleye bireysel katılım şart.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 yeni uygulama bazlı taksinin ilk etabı kapsamında 150 taksi plakası için ihaleye çıkıyor.

12 Haziran’da düzenlenecek ihaleyle, her bir plaka 29 yıl süreyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak. Muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olan plakalar, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Başvurular yalnızca bireysel yapılabilecek ve her katılımcı bir plaka için hak sahibi olabilecek. Yeni taksiler, halk oylamasıyla belirlenen modern tasarımlarıyla İstanbul trafiğinde yerini alacak.

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