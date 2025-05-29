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İnfaz düzenlemesi için DEM'den son açıklama! Sadece onları kapsayacak

İnfaz düzenlemesi için DEM'den son açıklama! Sadece onları kapsayacak

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, infaz düzenlemesinin yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacağını söyledi.

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'teki siyasi partiler turu sonrasında açıklamalarda bulundu. İlke TV yayınına katılan Temelli, infaz düzenlemesinin bugün TBMM Adalet Komisyonu'na gelmesini beklediklerini söyledi.

Temelli, bu teklifte yalnızca hasta tutuklu ve hükümlüleri kapsayacak bir düzenleme olacağını ifade etti.

"Bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik yok. İktidar maalesef böyle bir adımı atmadı." diyen Temelli, "Yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesini bundan sonraki paketlerde yapılacağını söylediler." şeklinde konuştu.

Hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz

Temelli, "Diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını söylediler. Pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Temelli, düzenlemenin bayram öncesi yasalaşma ihtimali olduğunu da söyledi.

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