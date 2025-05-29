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Sabancı Holding, Hollanda'da 1 dolara şirket sattı! Zarar büyük

Sabancı Holding, Hollanda'da 1 dolara şirket sattı! Zarar büyük

Sabancı Holding, Hollanda'daki işinden vazgeçti. Holding, siber güvenlik firması Radiflow'daki yüzde 69,84'lük payını, firmanın faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması nedeniyle 1 dolara mevcut ortağa devretti. Holding, toplam 5 milyon dolar zarar etmiş oldu.

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İş dünyasında stratejik kararlar devam ediyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Sabancı Holding'in de Hollanda'da gerçekleştirdiği işte istenilen başarı yakalanamayınca temsili fiyata satış gerçekleşti. 

Sabancı Holding'in Hollanda'da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment, siber güvenlik şirketi Radiflow'un sermayesine iştirak etmişti. Ancak Radiflow şirketinin faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması nedeniyle firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkileri önlemek için Sabancı Holding satış kararı aldı. 

1 dolara devretti

Sabancı Holding, Radiflow'un sermayesinin yüzde 69.84'ünü temsil eden payları 1 dolar bedelle mevcut ortağa devretti. 

2.9 milyondan vazgeçildi

Ayrıca DxBV tarafından şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla şirkete sağlanmış olan yaklaşık 2.9 milyon dolar tutarındaki alacaktan feragat edildi. 

Toplam zarar 5 milyon dolar

Yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamasında zararın tutarının yaklaşık 5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşeceği belirtildi. 

Şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle:

Şirketimizin stratejik öncelikleri doğrultusunda, ana işlerimizin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yönelik yatırım odağımızın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyonel gözden geçirme neticesinde, Şirketimizin Hollanda'da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği Radiflow Ltd.'nin faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması ve anılan firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkileri önlemek amacıyla; 

Şirketimiz açısından ilişkili taraf teşkil etmeyen söz konusu şirketteki mevcut diğer ortak ile akdedilen pay satış sözleşmesi çerçevesinde, Radiflow Ltd. sermayesinin %69,84'ünü temsil eden payların 1 USD bedelle ilgili mevcut ortağa devredilmesine ve anlaşma kapsamında DxBV tarafından, anılan şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve/veya sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla ilgili şirkete sağlanmış bulunan yaklaşık 2,9 milyon USD tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu işlem dolayısıyla oluşacak zararın geçmiş dönemde ayrılan karşılık nedeniyle finansal tablolarımıza önemli ölçüde etki etmeyeceği değerlendirilmektedir.

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