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Ahtapot kavgası kızıştı Özgür Özel çağrı yaptı Yeni Şafak ahtapotu manşetten verdi

Ahtapot kavgası kızıştı Özgür Özel çağrı yaptı Yeni Şafak ahtapotu manşetten verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında iktidarı yolsuzlukla suçlayıp ahtapot gösterdi. Özel'in "Yeni Şafak, hazırla manşeti, en güzel sen yapıyorsun mizanpajı. Hadi Yeni Şafak!" çağrısına gazete, manşetten yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB soruşturmasını işaret ederek "ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" sözleri polemiğin fitilini ateşledi.

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinerek "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" dedi.

Erdoğan'a yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim. " diyerek ertesi günü partisinin grup toplantısında kürsüde ahtapot çizimlerinin olduğu dövizleri tanıttı.

Resimlerde iktidar ve ona yakın kimi kurumlar yolsuzlukla suçlanırken, toplumun çalışan kesimleri de ahtapotun kolları arasında gösterildi.

Özel, "Al sana ahtapot bu! Al sana ahtapot! Ahtapot meraklılarına gösterilir. Yeni Şafak, hazırla manşeti, en güzel sen yapıyorsun mizanpajı. Hadi Yeni Şafak! Hadi A Haber! A Haber son dakika yaz! Aranan ahtapot bulundu! Reis'in tarif ettiği ahtapot Özgür Özel'in ellerinde" diye konuştu.

Ahtapot kavgası kızıştı Özgür Özel çağrı yaptı Yeni Şafak ahtapotu manşetten verdi - Resim: 0

Özel'in çağrı yaptığı Yeni Şafak'tan cevap gecikmedi. Manşette İBB'ye yönelik yolsuzmuk soruşturmasında adı geçen isimler ahtapotun kolları arasında gösterildi.

Ahtapot resminin üstündeki başlıkta "Rüşvet, haraç irtikap... Yüzyılın vurgunu İSTANBUL'U SARAN AHTAPOT" yazıldı.

Spotta ise "İmamoğlu’nun yönettiği İBB rüşvet ve yolsuzluk ağı, İstanbul’u ahtapot gibi sardı. Saraçhane üzerinden İstanbul’u haraca bağlayan çetede Murat Ongun, Âdem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Murat Kapki, Ertan Yıldız, Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu kritik rol aldı. İşte düzmece ihalelerle devlet malını yağmalayan, iş adamlarını canından bezdiren o ahtapot." ifadeleri yer aldı.

Ahtapot kavgası kızıştı Özgür Özel çağrı yaptı Yeni Şafak ahtapotu manşetten verdi - Resim: 1

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