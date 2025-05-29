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Bu kez Donald Trump şoke oldu piyasalar rahat nefes aldı

Bu kez Donald Trump şoke oldu piyasalar rahat nefes aldı

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya konulan karşılıklılık esaslı gümrük tarifelerinin, yasal yetki sınırlarının dışına çıktığına hükmetti. Mahkeme, tarifelerin iptali ve kalıcı olarak yürürlükten kaldırılması yönünde karar verdi. Beyaz Saray ise karara itiraz ederken şu açıklamayı yaptı: "Seçilmemiş yargıçların ulusal bir acil duruma nasıl müdahale edileceğine karar vermesi doğru değildir."

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ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Söz konusu kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı belirtildi. Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği bildirildi.

Trump karara itiraz edecek
ABD basınında yer alan haberlerde Trump yönetiminin mahkemenin kararına itiraz ettiği aktarıldı. ABD Başkanı Trump, "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıklayan Trump, ülkelerin uyguladığı tarifeleri ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

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