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Erdoğan bizzat duyurmuştu! İşte komisyonun toplanacağı tarih

Erdoğan bizzat duyurmuştu! İşte komisyonun toplanacağı tarih

Yeni anayasa için oluşturulan komisyonun ilk kez toplanacağı tarih belli oldu. Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısını 4 Haziran’da Beştepe'de yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa için komisyon kurulsun talimatı verdi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu hızla talimatı sonuçlandırdı ve yeni anayasa için komisyon oluşturuldu.

10 kişiden oluşan ekibe Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek onun yokluğunda ise yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bakacak.

Komisyondaki isimler ise şöyle;

Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Komisyon Başkanı)
Efkan Ala (AK Parti Genel Başkanvekili)
Mustafa Elitaş (AK Parti Genel Başkanvekili)
Hayati Yazıcı (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
Ali İhsan Yavuz (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
Ömer Çelik (AK Parti Sözcüsü)
Abdullah Güler (AK Parti Grup Başkanı)
Özlem Zengin (AK Parti Grup Başkanvekili)
Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)
Bahadır Yenişehirlioğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)

İlk toplantı için tarih belli

Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısını 4 Haziran’da yapılacak. Çalışmalar yaz boyunca sürecek ve bazı toplantılara Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" demişti.

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