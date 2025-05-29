AK Parti'yi katılan Prof. Serap Özbudun Anayasa komisyonuna alınmayınca dalga konusu oldu

ANKARA Anayasa çalışmalarına kilitlendi. Komisyon 4 Haziran'da ilk toplantısını yapacak. Anayasa çalışma komisyonunda yer alacağına kesin gözüyle bakılan Serap Yazıcı Özbudun ise listede yer almayınca gündem oldu. CHP'li Murat Emir ise Özbudun ile "Sizi sabah komisyona aldılar, öğleden sonra çıkarttılar. "Otur." diyecekler, oturacaksınız. "Kalk." diyecekler, kalkacaksınız..." diyerek dalga geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için kurulan 10 kişilik komisyonun çalışma detayları netleşmeye başladı. Komisyon ilk toplantısını Kurban Bayramı'ndan önce 4 Haziran'da yapacak. 10 hukukçudan oluşan komisyona Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat başkanlık edecek. Erdoğan, toplantılara ara ara katılacak, çalışmaları bizzat yakından takip edecek. Ekibe Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadığında vekaleten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz veya AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlık edecek

Komisyonda kimler var?

Komisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Genel Başkan Vekilleri Efkan Âlâ, Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz ve Ömer Çelik, AK Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alacak.



Prof. Serap Özbudun şaşkınlığı

Anayasa komisyonuna İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Prof. Serap Özbudun'un alınmamış olması gündem oldu. Serap Özbudun'un vefat eden eşi Anayasa Profesörü Ergun Özbudun, 2007 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği ile yeni bir anayasa taslağı hazırlamıştı. Ergun Özbudun'un taslağı siyasi konjektür uygun olmadığı için hiç TBMM'ye sunulmadı. Serap Özbudun'un rahmetli eşinin yarım bıraktığı işi tamamlamak ve yeni anayasa çalışmasında yer almak için AK Parti'ye geçtiği düşünülmüştü.

Otur diyecekler oturacaksın

Prof. Serap Özbudun komisyona alınmayınca CHP'lilerin diline düştü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

