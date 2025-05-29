Öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı! Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir ortaokulda öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Karaköprü Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda 27 Mayıs'ta bir öğretmenin öğrenciyi darbettiği, olayın okul yönetimi tarafından tutanak altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve devamında tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatılmış ve öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır."