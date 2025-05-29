BIST 9.192
DOLAR 39,11
EURO 44,32
ALTIN 4.146,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı! Valilik açıklama yaptı

Öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı! Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir ortaokulda öğrenciyi darbeden öğretmen tutuklandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, Karaköprü Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda 27 Mayıs'ta bir öğretmenin öğrenciyi darbettiği, olayın okul yönetimi tarafından tutanak altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve devamında tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatılmış ve öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Fernando Muslera veda konuşması yaptı, Galatasaray'dan ayrılıyor! Futbolu bırakacak mı?
Fernando Muslera veda konuşması yaptı, Galatasaray'dan ayrılıyor! Futbolu bırakacak mı?
AK Parti'yi katılan Prof. Serap Özbudun Anayasa komisyonuna alınmayınca dalga konusu oldu
AK Parti'yi katılan Prof. Serap Özbudun Anayasa komisyonuna alınmayınca dalga konusu oldu
Milli Savunma Bakanlığından YPG açıklaması: Müsaade edilmeyecek
Milli Savunma Bakanlığından YPG açıklaması: Müsaade edilmeyecek
TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı
TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
Sabancı Holding, Hollanda'da 1 dolara şirket sattı! Zarar büyük
Sabancı Holding, Hollanda'da 1 dolara şirket sattı! Zarar büyük
Ahtapot kavgası kızıştı Özgür Özel çağrı yaptı Yeni Şafak ahtapotu manşetten verdi
Ahtapot kavgası kızıştı Özgür Özel çağrı yaptı Yeni Şafak ahtapotu manşetten verdi
Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor
Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor
Bu kez Donald Trump şoke oldu piyasalar rahat nefes aldı
Bu kez Donald Trump şoke oldu piyasalar rahat nefes aldı
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
İnfaz düzenlemesi için DEM'den son açıklama! Sadece onları kapsayacak
İnfaz düzenlemesi için DEM'den son açıklama! Sadece onları kapsayacak
Hatay Samandağ'da 4 mahalle kuduz sebebiyle karantinaya alındı
Hatay Samandağ'da 4 mahalle kuduz sebebiyle karantinaya alındı