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İş yeri sahibi de otomobil de yandı! Manisa'da feci olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş yeri sahibi de otomobil de yandı! Manisa'da feci olay

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi, hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, oto yıkama hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin içinde bulunan otomobili de sardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ak, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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