Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında! Uzun süre sonra ilk kez görüntülendi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savuma yapan Kaftancıoğlu beraatini istedi.

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İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Kaftancıoğlu, "Kolluk kuvvetlerinin seçim günü mükerrer görevlendirme kağıtları ile oy kullandıklarına dair bilgi gelmesi üzerine atmış olduğum tweeti, emniyet veya Jandarma Genel Komutanlığına yönelik değil, bu kurumları itibarsızlaştıran çalışanlarına yönelik attım." dedi.

Kaftancıoğlu daha sonra paylaşımını, işini iyi yapan kişileri rencide ettiğini düşünerek sildiğini ve konuyla ilgili açıklama da yaptığını savunarak beraatini istedi.

Sanığın avukatı Hasan Fehmi Demir, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

11 Aralık'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 11 Aralık'a erteledi.