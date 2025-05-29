Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" gerekçesiyle, kurultayın iptali için Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada ihtiyati tedbir kararlarının reddine karar verilerek, duruşma 30 Haziran’a ertelenmişti.

Kurultayla ilgili dava süreci ve tartışmalar devam ederken, gazeteci Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu ve dava sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında, "Ankara'dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şu, savcı şu mesajı iletmiş, 'Kemal Bey gelir, burada ifade verir ve 'Olur mu öyle şey, CHP'de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, kendi düzenlediğim kurultayda böyle bir şey olmamıştır. Kabul etmiyorum' derse bu dosyayı kapatırız' demiş savcı. Böyle bir haber yollanmış ancak Kılıçdaroğlu, yine de ifade vermeye gitmemiş" ifadelerini kullanmıştı.

Akademisyen Dr. Emrah Gülsunar ise Mengü'nün Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarının yer aldığı videoyu alıntılayarak, "Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir" demişti.