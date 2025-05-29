Diyarbakır surlarına asılan ‘Azadî İmamoğlu’ pankartına gözaltı

CHP Diyarbakır İl Örgütü’nün tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla Diyarbakır surlarına astığı “Azadî İmamoğlu” pankartı nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı. Üzerinde İmamoğlu’nun fotoğrafı ve “İmamoğlu’na özgürlük” ifadesi bulunan pankart polis tarafından indirildi.

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CHP Bağlar İlçe Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla Diyarbakır surlarına pankart astı. Partililer, pankartları asmak istediği sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. Pankartın asılmasına izin vermeyen polis ekipleri tarafından partililerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltıların ardından açıklama yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından pankartın fotoğrafını paylaşarak, “İmamoğlu Diyarbakır burçlarında. Zulmünüz bitene kadar her yerde” ifadelerini kullandı.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NDEN SURLARA UZANAN PANKART EYLEMLERİ

Benzer bir eylem geçtiğimiz günlerde İstanbul’da da gerçekleşmişti. CHP’li 6 milletvekili, Sosyalist Enternasyonal üyelerinin katıldığı bir etkinlik sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” yazılı pankart asmış, olay sonrası pankart kaldırılmış ve milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TOPLU TAŞIMADA İMAMOĞLU YASAĞI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı kararla, İmamoğlu’na ait görsel ve sesli içeriklerin toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yasak getirilmiş, bu uygulama kamuoyunda sansür tartışmalarını beraberinde getirmişti.