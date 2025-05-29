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Rektör Kemalettin Aydın: Okumaya gelene paspas, eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım

Rektör Kemalettin Aydın: Okumaya gelene paspas, eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan öğrenci eylemlerine ilişkin konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, ""Bu üniversite külliyesi içerisinde huzuru bozmaya kalkan her kim olursa olsun, ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeri girme şansı yok. Okumaya gelene paspas olmaya hazırım. Eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım." dedi.

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SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) tarafından düzenlenen İnofest 2025'in ödül töreninde konuştu.

Üniversitenin huzuruna zarar verenlerin kampüse alınmayacağını söyleyen Aydın, “Bugün eylem yapan arkadaşlarımız yarın bu üniversite külliyesine girmeyecekler ve giremeyecekler” dedi.

Prof. Dr. Aydın, "Öğrencinin elinde kalem, kütüphanesinde kitap, laboratuvarında mikroskop olur. Ama eylemcinin ya da aktivistin elinde taş, mermer ya da silah olur. Bizim üniversitemizin külliyesi arınmış, temizlenmiş, tanımlanmış ve Türkiye'nin en nadide üniversitesi ve en zeki çocukların okuduğu bir üniversite. Bu nedenle İnofest, Sporfest, Teknofest gibi gelecek üzerine akıl yürüten siz evlatların buradaki geleceğinizi kollamak, kontrol etmek ve huzurunu sağlamak benim görevim. Bu doğrultuda bu üniversite külliyesi içerisinde, açıken ve net olarak söylüyorum, bu huzuru bozmaya kalkan her kim olursa, ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeriye girme şansı yok. Bugün yapan arkadaşlarınız yarın girmeyecekler. Bu kadar da açık söylüyorum. Bugün yapan arkadaşlarımız yarın bu üniversite külliyesine girmeyecekler ve giremeyecekler. Okumaya gelene paspas olmaya hazırım. Eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım. Onun için bütün arkadaşlarınıza bunu söyleyin. Bu üniversite huzurun yuvasıdır. Burada 15 bin öğrencinin 15 tanesinin huzur bozmasıyla 14 bin 985 öğrencinin gelecek planlarını kimseye ipotek bırakmayız" dedi.

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