BIST 9.205
DOLAR 39,11
EURO 44,48
ALTIN 4.165,01
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünya'dan 15 bin ışık yılı ötede tanımlanamayan cisim keşfedildi

Dünya'dan 15 bin ışık yılı ötede tanımlanamayan cisim keşfedildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) araştırmacılar, Samanyolu galaksisinde Dünya'dan 15 bin ışık yılı ötede, tanımlanamayan bir cisim gözlemledi.

Abone ol

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın Chandra X-ışını teleskobuyla keşfedilen ve "ASKAP J1832-0911" adı verilen, tanımlanamayan cisim, her 44 dakikada bir, 2 dakikalık süre boyunca hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayıyor.

"Long period transient" (LPT) türüne dahil edilen cisim, ilk kez bir LPT'nin yüksek enerjili X-ışını yaymasının görüntülenmesinin yanı sıra cismin düşük enerjili radyo dalgası yaydığı da gözlemlenebildi.

Araştırmacılar, bulgunun, LPT olarak adlandırılan yanıp sönen nesnelerin gerçekte ne olduğunu ve sinyallerini nasıl yolladıklarını ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.

"ASKAP J1832-0911"ın ölü bir yıldız olduğunu düşünen araştırmacılar, bu cismin formuna dair henüz bir bulguya ulaşamadı.

Araştırmanın ekip lideri ve Curtin Üniversitesi araştırmacısı Zieng Wang, "Bu nesne daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor." dedi.

LPT'lerden gelen sinyallerin nasıl oluştuğuna dair henüz bir açıklama olmadığı gibi gökbilimciler bu sinyallerin neden uzun, düzenli ve olağan dışı aralıklarla "açılıp" "kapandığını" henüz bilmiyor.

Birkaç dakika ya da birkaç saat arayla radyo dalgaları yayan, yanıp sönen cisimler olan LPT'ler, ilk olarak 2022'de keşfedildi, ilk tespitten bu yana toplam 11 LPT tespit edildi.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi Gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi Gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Planı deşifre oldu, jandarma tarafından yakalandı
Planı deşifre oldu, jandarma tarafından yakalandı
Rektör Kemalettin Aydın: Okumaya gelene paspas, eylem yapmaya gelene dağ gibi dururum
Rektör Kemalettin Aydın: Okumaya gelene paspas, eylem yapmaya gelene dağ gibi dururum
SYS Grup, İSO 500 listesinde 101 basamak yükseldi
SYS Grup, İSO 500 listesinde 101 basamak yükseldi
Bahçeli: İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak
Bahçeli: İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak
Tarım Kredi "İSO 500"deki şirket sayısını 6'ya çıkardı
Tarım Kredi "İSO 500"deki şirket sayısını 6'ya çıkardı
Diyarbakır surlarına asılan ‘Azadî İmamoğlu’ pankartına gözaltı
Diyarbakır surlarına asılan ‘Azadî İmamoğlu’ pankartına gözaltı
Bakan Uraloğlu: Fiber internet abone sayısı 8 milyonu geçti
Bakan Uraloğlu: Fiber internet abone sayısı 8 milyonu geçti
Özgür Özel'den DİSK'e asgari ücret zammı ziyareti
Özgür Özel'den DİSK'e asgari ücret zammı ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu
Sabancı Holding'in yeni CEO'su Kıvanç Zaimler oldu
Sabancı Holding'in yeni CEO'su Kıvanç Zaimler oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü flaş açıklamalar: "Yeni anayasayı 86 milyon için istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü flaş açıklamalar: "Yeni anayasayı 86 milyon için istiyoruz"