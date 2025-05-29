Canan Kaftancıoğlu davasına erteleme

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımı nedeniyle “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı. Mahkeme duruşmayı 11 Aralık’a erteledi.

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Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle “devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı dava 11 Aralık 2025 tarihine ertelendi. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Kaftancıoğlu, sanık sıfatıyla hâkim karşısına çıktı.

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Habertürk muhabiri Ceylan Sever’in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kaftancıoğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında “devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Söz konusu suçlamaya dayanak olarak Kaftancıoğlu’nun seçim günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gösterildi. Paylaşımın, kolluk kuvvetlerinin mükerrer görev kağıtlarıyla oy kullandığına dair iddialar üzerine yapıldığı belirtildi.

KAFTANCIOĞLU: TWEET KURUMLARA DEĞİL, SORUMLULARA YÖNELİKTİ

Duruşmada savunma yapan Canan Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşımın Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumları hedef almadığını ifade ederek, paylaşımının yalnızca görevini kötüye kullandığı iddia edilen çalışanlara yönelik olduğunu savundu.



Seçim günü, kolluk kuvvetlerinin mükerrer görev kağıtlarıyla oy kullandığına dair bilgi gelince tepki amacıyla paylaşımda bulundum. Tweet, kurumları itibarsızlaştırmak amacı taşımıyordu. Bu kurumların işini düzgün yapan mensuplarını rencide edebileceğini düşündüğüm için paylaşımı birkaç dakika sonra sildim. Ayrıca bu konuda bir açıklama da yaptım,” dedi.

Mahkemeye sunduğu beyanında aylık gelirinin yaklaşık 100 bin TL olduğunu belirten Kaftancıoğlu, paylaştığı içeriğin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

MAHKEME VARESTE TUTULMASINA VE TEVSİ TAHKİKATA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu’nun duruşmalardan vareste (mazeretsiz olarak katılmama) tutulmasına karar verdi. Ayrıca dosyada taraflarca sunulan tevsi tahkikat (delillerin genişletilmesi) taleplerinin celse arasında değerlendirilmesine hükmetti.

Yargılamanın bir sonraki duruşması, 11 Aralık 2025 tarihinde İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.