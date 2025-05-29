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Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir gündür haber alınamayan yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre,  yalnız yaşayan 75 yaşındaki Satılmış Civelek'ten dünden bu yana haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

İhbar üzerine Civelek'in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Civelek, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

Civelek'in cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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