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Bu hafta 9 film vizyona girecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu hafta 9 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korkudan gerilime 9 film vizyona girecek.

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Wes Anderson'ın, Roman Coppola ile yazdığı senaryodan sinemaya uyarladığı "Fenike Planı", Zsa-zsa Korda ve kızının, Avrupa'da büyüyen karanlık bir casusluk komplosuna karışmalarını konu ediniyor.

Film, Benicio Del Toro, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Bill Murray, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Michael Cera ve Hope Davis gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.

 "Karate Kid: Efsane Dövüşçüler"

Jackie Chan, Ralph Macchio ve Ben Wang'ın başrolünde yer aldığı, Jonathan Entwistle'nin filmi "Karate Kid: Efsane Dövüşçüler", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Sinema tarihinin iki unutulmaz karakterinin bir araya geldiği filmde Ralph Macchio'nun "Daniel LaRusso"su ve Jackie Chan'in "Bay Han"ı, bu kez aynı hikayenin parçası olarak beyaz perdede buluşacak.

Geçmişin öğretileri ve bugünün mücadeleleri arasında köprü kurmayı amaçlayan yapım, yalnızca bir dövüş sanatları anlatısını değil aynı zamanda değişen dünyada yolunu arayan genç bir öğrencinin hikayesini odağına alıyor.

 "Su Yüzü"

Zeynep Köprülü'nün yönettiği "Su Yüzü" filminde, başrolleri Cemre Ebuzziya, Nazan Kesal ve Yasemin Szawlowski paylaştı.

Film, dul annesinin düğünü için memleketine dönen genç bir kızın hikayesini ve yeniden gün yüzüne çıkan öfke, korku ve suçluluk duygularıyla baş etmeye çalışmasını işliyor.

"Sihirli Annem: Hepimiz Biriz"

Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz", periler ve fanilerin dünyasında geçen yeni bir macerayı beyaz perdeye taşıyacak.

Senaryosu Gamze Özer ve Arzu Yurtseven imzası taşıyan filmde, İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho ve Jennifer Boyner oynadı.

"D.O.Z."

Taner Bahadır'ın yönetmenliğini üstlendiği "D.O.Z." yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Senaryosunu Coşkun Gündoğdu'nun yazdığı filmde, Boğaç Aksoy, Mehmet Kahraman, Yağmur Ün ve Mert Aydoğdu rol aldı.

 Haftanın gerilim ve korku filmleri

James Wan'ın yönettiği kültleşmiş korku filmi "Testere", 20. yıl anısına yeniden beyaz perdede ekrana gelecek. ABD ve Avustralya ortak yapımı film, birbirini tanımayan iki kişinin bir gün kendilerini bir banyonun duvarına zincirlenmiş bulmalarını ve bir adamın son kurbanları olduklarını anlamalarını konu ediniyor.

"Son Ritüel"in başrollerini ise Al Pacino, Dan Stevens ve Ashley Greene paylaşıyor. Film, uzak tutulması gereken bir laneti durdurmak için görevlendirilen iki rahibin, girdikleri bu ritüelin kendileri için akıl sağlığını ve inançlarını paramparça eden bir kabusa dönüşmesini anlatıyor.

Nayla Al Khaja'nın Birleşik Arap Emirlikleri yapımı filmi "Three", bir annenin, giderek garip ve şiddetli davranışlar sergilemeye başlayan oğlunu kurtarma çabasını odağına alıyor.

Koray Fındıklıoğlu'nun çektiği "Maske", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

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