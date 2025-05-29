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Gazze mahkemesi deklerasyonu: İsrail mutlaka yargılanmalı!

Gazze mahkemesi deklerasyonu: İsrail mutlaka yargılanmalı!

Gazze Mahkemesi’nin Saraybosna'daki sonuç bildirisi açıklandı. Sonuç bildirisinde, "İsrail'i işlediği soykırım ve onlarca yıllık yerleşimci sömürgeciliği, işkence ve imha için kesin bir dille kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Gazze Mahkemesi’nin Saraybosna'daki sonuç bildirisi açıklandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Birçok medya kuruluşunun soykırımı örtbas etme ve körükleyici propaganda yayma konusundaki utanç verici rolünü kınıyoruz.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı, tartışmaya açık değil; apaçık ve temel bir haktır.

Gazze Mahkemesi küresel sivil toplumu İsrail'in ‘apartheid’, yerleşimci sömürgeciliği ve yardım görevlileri de dahil olmak üzere sivilleri sistematik olarak hedef almasına karşı birleşmeye çağırıyor.

İsrail'e askeri ambargo uygulanmalı.İsrail mutlaka yargılanmalı.Soykırıma taraf olan herkesin yargılanması gerektiğini düşünüyoruz.

İsrail'in suçları işleyen tarafları, bu emirlere uyulması ve kişilerin yakalanması ile ilgili adımları atmaya davet ediyoruz.

Eylül ayında alınan kararlara uyulmasını istiyoruz.Flistin'de tehlikleli bir uçuruma doğru gidiyoruz.Son 9 aydaki olaylar son derece vahim.

Vicadanı olan herkese bir sorumluluk düşüyor.Filisstinlilerin hayatları tehlikede.Pes etmeyeceğiz."

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