CHP'liler dalga geçmişti Prof. Serap Özbudun meğer varmış Erdoğan söyledi

İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Prof. Serap Özbudun'un ismi Anayasa çalışma komisyonunda yok denilmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Otur." diyecekler, oturacaksınız. "Kalk." diyecekler, kalkacaksınız..." diyerek dalga geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklama, Serap Özbudun'un komisyonda yer aldığını ortaya çıkardı.

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AK Parti’nin yeni anayasa çalışmaları için kurduğu komisyon, hem yapısı hem de üyeleriyle tartışma konusu oldu... Hukukçu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un komisyonda yer almadığı yönündeki haberler üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sizi sabah komisyona aldılar, öğleden sonra çıkarttılar. "Otur." diyecekler, oturacaksınız. "Kalk." diyecekler, kalkacaksınız..." diyerek dalga geçmişti.

Serap Özbudun bir var bir yok

Serap Özbudun'un durumunun kafa karışıklığı yaratmasının sebebi komisyon üyelerine dair haberler oldu. İlk olarak Sabah gazetesi, Özbudun’un ismini komisyonda yer alacaklar arasında duyurdu. Ancak sonrasında çıkan haberlerde bu isim yer almadı, Anadolu Ajansı’nın (AA) komisyon haberi de Özbudun’dan bahsetmedi. Bu da Serap Özbudun'un adının komisyondan silindiği söylentilerini çıkardı.

Erdoğan açıkladı komisyonda var

Karmaşaya son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 11 kişilik komisyonda Serap Yazıcı Özbudun’un da yer aldığını resmen açıkladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

-Şu an itibarıyla siyasi çıkarların ötesinde, ülkemizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak uzun soluklu bir anayasayı ülkemize kazandırmak istiyoruz.

-Bu konuyla ilgili de 11 arkadaşımızı görevlendirdim.

-Bayram sonrası inşallah bu çalışmaları başlatacaklar. Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendirecek, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak bir metin olsun istiyoruz. Mevcut anayasa dili de zaten problemli. Biz bu tür problemleri olan bir anayasa değil, bunlardan arındırılmış sade, anlaşılır, uygulamaya dönük bir anayasa hazırlayalım istiyoruz.

-Bu hukukçu arkadaşlarımız, mesela Serap Yazıcı Özbudun hocamız gibi isimler zaten anayasa üzerinde çalışması olan kişiler.Onlarla birlikte bu çalışmaları yürütelim istiyoruz.

Komisyonda kimler var?

Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Komisyon Başkanı)

Efkan Ala (AK Parti Genel Başkanvekili)

Mustafa Elitaş (AK Parti Genel Başkanvekili)

Hayati Yazıcı (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)

Ali İhsan Yavuz (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)

Ömer Çelik (AK Parti Sözcüsü)

Abdullah Güler (AK Parti Grup Başkanı)

Özlem Zengin (AK Parti Grup Başkanvekili)

Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)

Bahadır Yenişehirlioğlu (AK Parti Grup Başkanvekili)

Prof. Dr. Serap Özbudun