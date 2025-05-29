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Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken yükseliş

Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 23 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artışla 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 23 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 689 milyon dolar yükselişle 69 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Mayıs'ta 65 milyar 401 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 763 milyon dolar artışla 80 milyar 256 milyon dolardan 84 milyar 19 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artışla 145 milyar 657 milyon dolardan 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.

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