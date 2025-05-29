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Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu

Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu

DEM Parti, vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in yerine TBMM Başkanvekilliği görevine Van Milletvekili Pervin Buldan’ı aday gösterme kararı aldı.

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Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği koltuğuna, DEM Parti tarafından Van Milletvekili Pervin Buldan’ın getirileceği bildirildi.

Meclis'teki başkanvekilliği görevini, DEM Parti kontenjanından yürüten Önder’in ardından, aynı partiden bir ismin görevi devralması bekleniyordu. Bu kapsamda kulislerde öne çıkan isimler arasında eski eş genel başkanlardan Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığına göre, DEM Parti kararını verdi ve Meclis Başkanvekilliği görevine Pervin Buldan’ı aday gösterme kararı aldı. Parti yetkililerinden resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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