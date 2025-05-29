AK Parti infaz paketini Meclis'e sundu 30 maddelik teklifte bakın neler var

AK Parti yeni infaz paketini Meclis'e sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Grup Başkanı Abdullah Güler "Teklifimizde 9 farklı kanunda değişiklik getiriyoruz. Teklif 30 maddeden oluşuyor" dedi. Teklifle düğünde silah kullanmanın cezası artırılırken, Adli Tıp Kurumu raporuyla konutta infaz hakkı da getiriliyor.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler infaz paketiyle ilgili açıklama yaptı ve Meclis'e sunduklarını belirtti. Güler suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, trafik düzeninin sağlanmasını amaç edindiklerini söyledi.

Teklifte 9 farklı kanunda değişiklik getirdiklerini ifade eden Güler, teklifin 30 maddeden oluştuğunu aktararak şunları anlattı:

"- Hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmesini sağlamak istiyoruz.

- Hükümlülerin aldıkları ceza ile orantılı olarak belirli bir süre cezaevinde geçirmeleri sağlanarak cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Bir yıllık denetimli serbestlik bakımından değişiklik öngörmüyoruz.

KONUTTA İNFAZDA DÜZENLEME

- İkinci kez mükerrer suçlara denetimli salı vermelerine imkan sağlıyoruz. Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz.

- Cezaevlerinde 19 bin 800 civarında mahkumun bulunduğunu ifade etmek isterim.

DÜĞÜNLERDE SİLAH KULLANMANIN CEZASI DAHA FAZLA OLACAK

- Kasten yaralama, tehdit suçlarının cezalarını da artırmayı öngörüyoruz. Düğün, nişan gibi alanlarda silah kullanmanın cezası arttırılacak.

- Çocukların ve kadınların iyileştirme bilimine uygun olarak infaz usulünü geliştirmeye önem veriyoruz. Taksirle işlenen suçlardan üç yıldan beş yıla çıkarıyoruz.

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis dışında Adli Tıp Kurumu raporuna göre cezaevi koşullarında bakımını tek başına sürdüremeyecek mahkumlarla ilgili sağlık ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için konutta infaz getiriyoruz.

- İyi halli olan çocukların kurulların olumlu raporu neticesinde eğitim evlerine gönderilmesini amaçlıyoruz.

- Kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı cezaların artırılmasını önerdik.

- Teşebbüs hükümleri uygulandığında daha az indirim yapılması sağlanmaktadır.

AYM İPTALLERİ DE TEKLİFTE

- AYM tarafından verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşlukların doldurulması için bazı tekliflerimiz var.

- Çalışanlarımızı korumak kapsamında özellikle yurt dışında faaliyet yürüten Türk firmalarımızın işçilerimize yönelik iş kanunu ve sözleşme maddeleri kapsamında AYM'nin iptal ettiği aranan şartlar dahilinde öneriyoruz.

- AYM'nin iptal ettiği içeriğin çıkarılmasıyla ilgili, kişilik haklarının korunması, aile huzuru açısından güvence bakımından internet kanununda düzenlemeler var.

- Teklifimiz ile hukuk devleti ilkesinin geliştirilmesi için gayret ediyoruz.

- Terörsüz Türkiye yolunda inançlı çabalarımız var. İnşallah toplumumuzun güvenliği, barışı konusunda terörsüz Türkiye yolunda önümüzdeki günlerde ciddi çalışmalarımızı hem idari tedbirler hem de varsa ihtiyaçlar noktasında kanun hazırlıklarımızı devam ettireceğiz.