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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı son verileri paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara...

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı son verileri paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara...

Meteoroloji tahminlerine göre; hafta sonu yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı son verileri paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara... - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı son verileri paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara... - Resim: 2

Çelik, yarın ve hafta sonu etkili olması beklenen serin ve yağışlı sistemin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm yurtta görüleceğini söyledi.

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı son verileri paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara... - Resim: 3

Yağışların genel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde ve çoğunlukla öğle saatlerinden sonra gerçekleşeceğini belirten Çelik, "Yağış, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın ve hafta sonu yer yer kuvvetli olacak." dedi.

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı son verileri paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara... - Resim: 4

Hafta başından itibaren yağışlı sistemin doğuya hareket edeceğini belirten Çelik, pazartesi iç ve doğu bölgelerde yağış görüleceğini, salı ve çarşamba ise sistemin sadece doğu bölgelere yağış bıraktıktan sonra yurdu terk edeceğini bildirdi.

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