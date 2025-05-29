Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı son verileri paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara...

Hafta başından itibaren yağışlı sistemin doğuya hareket edeceğini belirten Çelik, pazartesi iç ve doğu bölgelerde yağış görüleceğini, salı ve çarşamba ise sistemin sadece doğu bölgelere yağış bıraktıktan sonra yurdu terk edeceğini bildirdi.