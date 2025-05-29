Mersin'de kayıp Uğur'un akıbeti kötü çıktı! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.Abone ol
Öğretmenler Mahallesi'nde oturan 29 yaşındaki Uğur Genç'ten 25 Mayıs'tan itibaren haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Eshab-ı Kehf mağarası yakınlarındaki ormanlık alana bırakılan 01 DJ 240 plakalı otomobilin önünde Genç'in cansız bedeni bulundu.
Cenaze, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.