Konya'da kayıp olarak aranan genç öğretmen uçurumda bulundu

KONYA 2 gündür kayıp öğretmeni arıyordu. 35 yaşında öğretmen Onur Uçkun'un cesedi bir uçurumda bulundu.

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Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan öğretmen, uçurumda hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Yakınları dün akşam üzeri 35 yaşındaki Onur Uçkun için kayıp ihbarında bulundu. Konya AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ekipleri de katıldı.

AFAD'ın yönlendirmesiyle dron destekli yapılan aramada, Cankurtaran Yarma mevkisinde bir uçurumda 42 BLM 26 plakalı beyaz otomobil tespit edildi. Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 100 metre yükseklikten iplerle iniş yaptı.

Uçurumda bulunan Uçkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri Uçkun'un cansız bedenini bulunduğu yerden yukarı çıkararak, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.