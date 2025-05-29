BIST 9.167
DOLAR 39,10
EURO 44,53
ALTIN 4.171,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da kayıp olarak aranan genç öğretmen uçurumda bulundu

Konya'da kayıp olarak aranan genç öğretmen uçurumda bulundu

KONYA 2 gündür kayıp öğretmeni arıyordu. 35 yaşında öğretmen Onur Uçkun'un cesedi bir uçurumda bulundu.

Abone ol

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan öğretmen, uçurumda hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Yakınları dün akşam üzeri 35 yaşındaki Onur Uçkun için kayıp ihbarında bulundu. Konya AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ekipleri de katıldı.

Konya'da kayıp olarak aranan genç öğretmen uçurumda bulundu - Resim: 0AFAD'ın yönlendirmesiyle dron destekli yapılan aramada, Cankurtaran Yarma mevkisinde bir uçurumda 42 BLM 26 plakalı beyaz otomobil tespit edildi. Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 100 metre yükseklikten iplerle iniş yaptı.

Uçurumda bulunan Uçkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri Uçkun'un cansız bedenini bulunduğu yerden yukarı çıkararak, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bütün illerin kurbanlık fiyatları var! 2025 yılında kurbanlık kilo fiyatı bakın kaç lira
Bütün illerin kurbanlık fiyatları var! 2025 yılında kurbanlık kilo fiyatı bakın kaç lira
Tunç'tan 'yargı paketi' açıklaması: Caydırıcılığı yüksek düzenlemeler geliyor
Tunç'tan 'yargı paketi' açıklaması: Caydırıcılığı yüksek düzenlemeler geliyor
Kalp hizası yetmiyor tansiyonu ölçerken kolunuzu böyle tutmanız gerekiyor
Kalp hizası yetmiyor tansiyonu ölçerken kolunuzu böyle tutmanız gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Mersin'de kayıp Uğur'un akıbeti kötü çıktı! Cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'de kayıp Uğur'un akıbeti kötü çıktı! Cansız bedenine ulaşıldı
Migros, 'Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025' listesinde birinci sırada yer aldı
Migros, 'Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025' listesinde birinci sırada yer aldı
Böcek ilacından zehirlenen çocuk ölmüştü! 2 sanık hakkında karar verildi
Böcek ilacından zehirlenen çocuk ölmüştü! 2 sanık hakkında karar verildi
AK Parti infaz paketini Meclis'e sundu 30 maddelik teklifte bakın neler var
AK Parti infaz paketini Meclis'e sundu 30 maddelik teklifte bakın neler var
Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken yükseliş
Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken yükseliş
Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu
Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu
Nevşehir'de fuhuş operasyonu
Nevşehir'de fuhuş operasyonu
Altın kubbe projesi Çin'i gerdi: ABD pandoranın kutusu açacak
Altın kubbe projesi Çin'i gerdi: ABD pandoranın kutusu açacak