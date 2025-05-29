Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki; muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar. Ne olursa olsun biz, 'benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen Fatih'in izinden, cihana yön veren Yavuz'un izinden gitmeyi sürdüreceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, "Çevreyi korumak için attığımız her adımı eleştirenlere baktığımızda çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim? Onlar da umarız sanal güzellik peşinde koşmak yerine, gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğaz'ın mavisini, Beykoz'un yeşilini yani bu şehrin hakiki güzelliklerini sevmeyi onlar da öğrenirler. Ne olursa olsun biz, 'benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen Fatih'in izinden, cihana yön veren Yavuz'un izinden gitmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz İstanbullular sizleri hürmetle selamlıyorum. Bu muazzam şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize buradan muhabbetlerimi iletiyorum. Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum gençleri sevgiyle selamlıyorum. Fethe sahip çıktığınız için her birinizi tebrik ediyorum.

Biliyorsunuz dün Karabağ'daydık. İlham kardeşim ve Şahbaz kardeşimle dayanışmamızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

"4 yeni millet bahçesini İstanbul'a kazandırıyoruz"

İstanbul'a her gelişimizde kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Genç kardeşlerimizle her buluşmamız bize enerji veriyor. Bu güzel tablo için her birinize teşekkür ediyorum. Bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla yeni elbiselerini giydiği bu güzel günde sizlerle bir aradayız. Birazdan yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştireceğiz. 4 yeni millet bahçesini İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul için şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Çevre Bakanımız Murat Kurum kardeşim ve TOKİ ailemiz başta olmak üzere bu yatırımlarda emeği olan her bir kardeşimi kutluyorum. Rabbim bizleri İstanbul'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet yolundan ayırmasın diyorum.

"İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz"

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 1453'te muzaffer bir komutan inanmış ve hedefe kilitlenmiş bir orduyla birlikte İstanbul'u fethetti. Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle yad ediyorum. Allah onu fetheden askerden, komutandan razı olsun. İstanbul'un Fethi her şeyden önce bilginin azmin ve inancın zaferidir. Tahta ge.er geçmez Fatih hummalı bir çalışmaya girişti, aşılmaz denilen İstanbul surlarını aşmak için yeni toplar döktürdü. Topları önce Edirne'de denedi sonra İstanbul'a taşıdı. Gemileri karadan yürüten Fatih müjdelenmiş bir fethi adım adım inşa etmişti. Şahi adı verilen bu yeni toplar kuşatmanın seyri değişmişti. 29 Mayıs'a gelindiğinde İstanbul artık ebediyen bizimdir.

Fatih sadece büyük bir komutan ve devlet adamı değil, aynı zamanda modern mühendisliğin öncüsü parlak bir alimdi. Fatih'in döktürdüğü şahi topları dönemin savaş konseptini baştan sona değiştirmiş, tarihe geçmişti. Ecdattan aldığımız bu birikimi, bu yenilik ruhunu bugün hamdolsun aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz.

"İHA'larımızla savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz"

İHA'larımızla SİHA'larımızla insansız denizaltı araçlarımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Az önce Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Orada denizin altında araştırmalar yapıp oralardan doğal gaz çıkararak vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacağız.

Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldik.

"TEKNOFEST gençliğine güveniyorum"

Hatırlayın, bu CHP'liler duvarlara ne yazıyorlardı? 'Zulüm 1453'te başladı' diyen o müflis zihinlerin aksine TEKNOFEST gençliği şanlı ecdadın izinden giderek Türkiye'ye yeni ufuklar açıyor. TEKNOFEST gençliği milletimizi kardan daha aydınlık bir istikbale taşıyor. Ben bu gençliği şu anda karşımda görüyorum. Ecdadın ruhunu şad edecek gençliğin bu gençliğin olduğuna inanıyorum.

Biz artık sizlerin zamanının misafiriyiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sizler inşa edeceksiniz. TEKNOFEST gençliğine güveniyorum.

"34 millet bahçemizi kullanıma açtık, 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor"

Bugün Beykoz Millet Bahçemizle birlikte toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan 4 yeni millet bahçemizi hizmete açıyoruz. İstanbullu vatandaşlarımızın rahatça nefes alacağı çok geniş bir yeşil alanı şehrimize kazandırıyoruz. Laf ola beri gele yok. İş ola millete hizmet ola.

Sadece İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor.

Millet Bahçelerimizi afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık. 6,2 büyüklüğündeki son İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük.

Bunun dışında da çok sayıda başarılı projeyi hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık projemiz küresel bir çevre hareketine dönüştü. Depozito yönetim sistemimizi de devreye alıyoruz. Pilot uygulamasını Sakarya'mızda başlattık. İnşallah 2026 yılının başında 81 ilimizde uygulamaya alacağız. Böylelikle geri dönüşümü teşvik ederek hem çevremize hem de ekonomimize aynı anda büyük katkılar yapacağız.