Kalp hizası yetmiyor tansiyonu ölçerken kolunuzu böyle tutmanız gerekiyor

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesinden görevli bilim insanları evde tansiyon ölçenleri ilgilendiren bir araştırma yaptı... Araştırmayı yürüten Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Tammy Brady dikkat çekici sonuçları açıkladı. Tansiyonu ölçerken kolu kalp seviyesinde tutmak yetmiyor. Kolun masa ya da koltukla desteklenmesi gerçek tansiyon sonucunu veriyor.

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JAMA Internal Medicine'da yayınlanan araştırmada tansiyon aletinin takıldığı kolun pozisyonunun çıkan sonucu büyük bir şekilde etkilediği anlaşıldı. Araştırmaya katılan bilim insanları tansiyon aleti takılı olan kolun masada, dizde ya da yanda durduğu pozisyonları kıyasladı. Yapılan incelemede dizde tutulan pozisyondaki tansiyon ile kolun yanda durduğu pozisyonlar arasında çok büyük fark gözlemlendi.

Kalp seviyesi önemli ama destek olmazsa tansiyon yüksek çıkıyor

Amerikan Kalp Sağlığı Derneği'nin (AHA) de bu konuda bir açıklaması olduğunu belirten uzmanlar, AHA'nın yönergesine göre kolun kalp seviyesinde, masada tutulması gerektiğini açıklamıştı. AHA da daha önce yaptığı duyuruda doğru bir ölçüm yapmak için aletin sıkılığının tam olması gerektiğini, sırtın desteklenmesi gerektiğini ve ayakların yerde olması gerektiğini duyurmuştu.

*Yaşları 18 ile 80 arasında değişen 133 yetişkinin dahil olduğu araştırmada kolun desteklenmediği durumda tansiyonun çok daha yüksek çıktığı belirtildi.

*Bilim insanları kolun masa ya da koltukta desteklenmesi gerektiğini söylerken, kolun serbest bırakılması durumunda ciddi farklar görülebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Sherry Liu da, "Eğer evde düzenli olarak yanlış pozisyonda ölçüm yaparsak bu bizde yanlış bir hastalık endişesi yaratabilir" dedi.

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