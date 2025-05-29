Tunç'tan 'yargı paketi' açıklaması: Caydırıcılığı yüksek düzenlemeler geliyor

AK Parti’nin kamuoyunda “infaz düzenlemesi” olarak bilinen 30 maddelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teklifin hukukun üstünlüğü esas alınarak hazırlandığını belirtti.

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Tunç, düzenlemenin ceza adaletini güçlendirmeyi, caydırıcılığı artırmayı ve toplumun suçtan korunmasını amaçladığını vurguladı. Ayrıca teklifin, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

AK Parti tarafından hazırlanan ve kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen, resmî adıyla Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Toplam 30 maddeden oluşan teklif, ceza adaleti sistemine yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Yasa teklifine ilişkin ilk resmi değerlendirme, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ESAS ALAN BİR VİZYONLA HAZIRLANDI”

Adalet Bakanı Tunç, teklifin Meclis’e sunulmasının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni yargı paketinin “hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi” hedefiyle hazırlandığını ifade etti. Tunç, düzenlemenin Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlandığını ve bu vizyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

“CAYDIRICILIĞI YÜKSEK DÜZENLEMELER İÇERİYOR”

Bakan Tunç, teklifin sadece teknik bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda ceza adaletinin etkili şekilde işletilmesini amaçlayan kapsamlı bir adım olduğunu vurguladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kanun teklifi, cezasızlık algısını ortadan kaldıran, suç ve suçluyla daha etkin mücadele edilmesini sağlayan, toplumda adalet duygusunu güçlendiren ve caydırıcılığı artıran hükümler içeriyor. Aynı zamanda bazı suçlar bakımından cezaların artırılmasını da öngörüyor.”

“TOPLUMU SUÇTAN KORUMAK TEMEL HEDEF”

Yargı paketinin Meclis’te uzlaşı ile kabul edileceğine inandığını dile getiren Tunç, teklifin nihai amacının toplumu suçtan korumak ve toplumsal barışa katkı sunmak olduğunu söyledi. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Amacımız; toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir.”

“ADALETİN YÜZYILI” VURGUSU

Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulunan Tunç, bu projeyi “Adaletin Yüzyılı” yapmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, hukuk sisteminde güvenilirliği ve etkinliği artıracak adımlara devam edileceğinin altını çizdi.