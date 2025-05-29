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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

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Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde, bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkardı.

Ekipler, baraj gölünde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlattı.

Gece ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor - Resim: 0

Dalgıç polisler zodyak botla gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarını takip eden baba Suat Gürbüz, gazetecilere, gece saatlerinde eşinin rahatsızlandığını ve hastaneye gittiklerini belirterek, dünürü Osman Cender'in kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduklarını söyledi.

Aldığı haberle şoka girdiğini anlatan Gürbüz, oğlunun bir an önce bulunmasını istedi.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor - Resim: 1

Emirhan Gürbüz'ün kayınbabası Osman Cender de "İnşallah kurban olduğum Allah onu çocuğuna ve ailesine bağışlar." dedi.

Arama çalışmalarını takip eden Emirhan Gürbüz'ün eşi Aysu Gürbüz'ün (24) de yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu gözlendi.

Elektrik teknisyeni Emirhan Gürbüz'ün 1 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor - Resim: 2

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