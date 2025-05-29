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Numan Kurtulmuş, 3 partinin temsilcileriyle görüşecek

Numan Kurtulmuş, 3 partinin temsilcileriyle görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pazartesi günü DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu'na ziyarette bulunacak.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pazartesi günü DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu'nu ziyaret edecek.

İLK GÖRÜŞME DEM PARTİ İLE

DEM Parti Meclis Grubu'ndaki görüşmede Kurtulmuş, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli tarafından karşılanacak.

Toplantıda, sürece ilişkin devam eden tartışmalar, Meclis’in üstlenmesi gereken görevler ve sorumluluklar ile komisyonun gündeme gelmesi bekleniyor.

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