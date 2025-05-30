Diyarbakır Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu!

Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak tespit edilmesi üzerine uçuş trafiği geçici olarak durduruldu. 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın rutin kontrolünde belirlenen sorun sonrası bakım ve onarım çalışmalarına başlanırken, pistin 30 Mayıs saat 00.01’de yeniden açılması planlanıyor.

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Diyarbakır Havalimanı'nda çatlak tespit edilen pist, uçuş trafiğine kapatıldı.

Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 19.30'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında havalimanı pistinde çatlak tespit edildiği bildirildi.

Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pistin, gerekli havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlanarak uçuş trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs'ta saat 00.01'de tamamlanması öngörülmekte. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecek."