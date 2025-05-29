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Edirne'de su dolu çukurda ölü köpekler bulundu

Edirne'de su dolu çukurda ölü köpekler bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde su dolu çukurda başı kesilmiş 3 köpek bulundu.

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Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasındaki su dolu çukurda ölü köpeklerin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde çukurun içinde başları kesilmiş 3 köpek ölüsü olduğunu gördü.

Köpekler bulundukları yerden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Keşan Hayvanları Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, AA muhabirine, yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Cebeci, "Bu bir canilik. Böyle bir şey yapmaya, hayvanları öldürmeye kimsenin hakkı yok. Eğer köpeklerden bir şikayetiniz varsa bunun iletileceği yerler var. Hayvanları öldürenlerin bir an önce yakalanmasını ve cezalarını bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

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