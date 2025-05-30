Bursa'da bir kişi çiftlik evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi çiftlik evinde öldürülmüş halde bulundu.Abone ol
Mustafa Karaman'dan bir süredir haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi.
Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri, olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.