Kerem Aktürkoğlu evlendi! Düğünden ilk kare

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi’nin sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönerek nişanlısı Ceren Azak ile memleketi Kocaeli’de evlendi. Düğüne futbolcu arkadaşları da katılırken, Azak’ın özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak çalıştığı belirtildi.Abone ol
Galatasaray'ın ardından kariyerine Portekiz takımlarından Benfica'da devam eden Kerem Aktürkoğlu, nişanlısı Ceren Azak ile evlendi.
Portekiz Ligi’nin sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen milli futbolcu, memleketi Kocaeli’deki bir otelde dünayevine girdi.
Aktürkoğlu'nu futbolcu dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Aktürkoğlu'nun eşi Azak, özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak görev yapıyor.