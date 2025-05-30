Bakan Yerlikaya duyurdu! Interpol'ün aradığı 23 kişi Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 11 ülke tarafından Interpol'ün 13'ü kırmızı, 1'i mavi bültenle ve 9'u difüzyon mesajıyla aranan 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, KOM ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa'da uluslararası seviyede aranan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Şüphelilerin Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere 11 ülke tarafından arandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"6 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda, 11 ülke tarafından Interpol'ün 13'ü kırmızı, 1'i mavi bültenle ve 9'u difüzyon mesajıyla aranan 23 şüpheliyi yakaladık.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, suç örgütlerine üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi.

Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı."

Operasyonu düzenleyen ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullandı.