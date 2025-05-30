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Bingöl'deki 4.3'lük deprem sonrası Naci Görür üstüne basa basa uyardı!

Bingöl'deki 4.3'lük deprem sonrası Naci Görür üstüne basa basa uyardı!

Bingöl Kiğı'da saat 21.14'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası olumsuz bir gelişme yaşanmazken Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin ne anlam ifade ettiğiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Görür, bölgedeki son depremi de hatırlatarak "Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi Bingöl'ün Kiğı ilçesinin merkez üssü olduğu 4.3 büyüklüğündeki depremin saat 21.14'te yaşandığını bildirdi.

"CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK"

Vatandaşlar kısa süren bir panikle karşı karşıya kalırken Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta "Herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tesbit çalışmalarımız devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

"STRESİN ARTMASINA NEDEN OLUYOR"

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yaşanan sarsıntının ne anlam ifade ettiğiyle ilgili paylaşım yapan Görür, aynı bölgede 27 Mayıs'taki 4.0 büyüklüğündeki depremi hatırlattı.

Görür "Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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