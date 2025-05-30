Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava yedirdiği görüntüleri üzerine yapılan haberlerden sonra KOÇ Grubunun SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceği öğrenildi. SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal canlı yayında Ali Koç'a " KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani" dedi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava yedirdiği görüntüleri üzerine yapılan haberlerden sonra KOÇ Grubunun SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceği öğrenildi. SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal canlı yayında Ali Koç'a " KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani" dedi



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, EuroLeague finali öncesi AK Parti’li Mustafa Varank’ın elinden baklava yediği görüntüler kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Konu ile ilgili haberlere imza atan SÖZCÜ Medya Grubu hakkında skandal bir karara imza attı. KOÇ Grubu kendisini eleştiren SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceğini açıkladı.

"VERMEZSEN VERME KARDEŞİM"

Fatih Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirildi diye KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani. Gazetecinin görevi zaten bu ve onları yazmaya da konuşmaya da devam edeceğiz zaten. Eleştiriye de devam edeceğiz. Güvensiz insan eleştiriyi kabul etmez. Kendine güvenen insan eleştiriyi kabul eder ve SÖZCÜ TV bu yolda yürümeye devam edecek."