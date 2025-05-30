BIST 9.171
DOLAR 39,24
EURO 44,58
ALTIN 4.160,72
HABER /  GÜNCEL

Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'

Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava yedirdiği görüntüleri üzerine yapılan haberlerden sonra KOÇ Grubunun SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceği öğrenildi. SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal canlı yayında Ali Koç'a " KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani" dedi

Abone ol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava yedirdiği görüntüleri üzerine yapılan haberlerden sonra KOÇ Grubunun SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceği öğrenildi. SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal canlı yayında Ali Koç'a " KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani" dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, EuroLeague finali öncesi AK Parti’li Mustafa Varank’ın elinden baklava yediği görüntüler kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim' - Resim: 0

Konu ile ilgili haberlere imza atan SÖZCÜ Medya Grubu hakkında skandal bir karara imza attı. KOÇ Grubu kendisini eleştiren SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceğini açıkladı.

"VERMEZSEN VERME KARDEŞİM"

Fatih Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirildi diye KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani. Gazetecinin görevi zaten bu ve onları yazmaya da konuşmaya da devam edeceğiz zaten. Eleştiriye de devam edeceğiz. Güvensiz insan eleştiriyi kabul etmez. Kendine güvenen insan eleştiriyi kabul eder ve SÖZCÜ TV bu yolda yürümeye devam edecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Emlak sektöründe yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi
Emlak sektöründe yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi
Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi
Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi
İstanbul'da iki aşamalı dev uygulama: 873 gözaltı
İstanbul'da iki aşamalı dev uygulama: 873 gözaltı
Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti Türk Telekom'dan jest
Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti Türk Telekom'dan jest
Tokat'ta trafik kazası sanıldı gerçek bambaşka çıktı kadın kurtarılamadı
Tokat'ta trafik kazası sanıldı gerçek bambaşka çıktı kadın kurtarılamadı
Bursa'da bir kişi çiftlik evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir kişi çiftlik evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da feci kaza tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Bursa'da feci kaza tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Kerem Aktürkoğlu evlendi! Düğünden ilk kare
Kerem Aktürkoğlu evlendi! Düğünden ilk kare
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes konusunda "çok iyimser"
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes konusunda "çok iyimser"
Diyarbakır Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu!
Diyarbakır Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu!
Bandırmaspor'u deviren Fatih Karagümrük, Süper Lig'de
Bandırmaspor'u deviren Fatih Karagümrük, Süper Lig'de
Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya veda mesajı
Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya veda mesajı