İstanbul'da iki aşamalı dev uygulama: 873 gözaltı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 873 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1447 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 550 bin 751 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 569 şüphelinin de bulunduğu toplam 873 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 299 fişek ele geçirilirken, 1733 gram uyuşturucu madde, 1300 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 490 lira, 140 avro ve 20 dolar ele geçirildi.

Ekiplerce 535 umuma açık iş yeri denetlenirken, 1 iş yerine işlem uygulanıp, 1 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 46 bin 973 araç ve 3 bin 758 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 291 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulanırken, 24 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 1 milyon 737 bin 793 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.