Şırdancı Mehmet ile ilgili şok iddia! Eşini darbettiği için gözaltına alındı dendi

"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Çubuk'un, eşini darbettiği için gözaltına alındığı öne sürüldü. Çubuk'un, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. Çubuk, söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

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Adını ekranların sevilen yarışma programı MasterChef ile duyuran ve kamuoyunda 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Çubuk, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatındaki çarpıcı bir gelişmeyle gündeme geldi.

Eşine şiddet uyguladı iddiası

Çubuk'un, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. İddiaya göre; kıskançlık krizi yaşayan Çubuk ile eşi arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayın ardından ünlü ismin eşinin vücudunda çok sayıda darp izi ve lezyon oluştuğu bildirildi.

Çubuk'un, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Şırdancı Mehmet'ten açıklama

Öte yandan söz konusu iddiaların ardından konuşan Şırdancı Mehmet, "Kavga etmedik biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu barıştık, darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda" dedi.

Uçuş yasağı almıştı

Daha önce de dikkat çeken bir olayla gündeme gelen Çubuk, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli bir uçuşunda yanında getirdiği şırdanı yediği gerekçesiyle havayolu tarafından 6 aylık uçuş yasağıyla cezalandırılmıştı. Şırdancı Mehmet'in bu hareketi, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.