BIST 9.171
DOLAR 39,24
EURO 44,58
ALTIN 4.160,72
HABER /  GÜNCEL

Şırdancı Mehmet ile ilgili şok iddia! Eşini darbettiği için gözaltına alındı dendi

Şırdancı Mehmet ile ilgili şok iddia! Eşini darbettiği için gözaltına alındı dendi

"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Çubuk'un, eşini darbettiği için gözaltına alındığı öne sürüldü. Çubuk'un, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. Çubuk, söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

Abone ol

Adını ekranların sevilen yarışma programı MasterChef ile duyuran ve kamuoyunda 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Çubuk, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatındaki çarpıcı bir gelişmeyle gündeme geldi.

Eşine şiddet uyguladı iddiası

Çubuk'un, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. İddiaya göre; kıskançlık krizi yaşayan Çubuk ile eşi arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayın ardından ünlü ismin eşinin vücudunda çok sayıda darp izi ve lezyon oluştuğu bildirildi.

Şırdancı Mehmet ile ilgili şok iddia! Eşini darbettiği için gözaltına alındı dendi - Resim: 0

Çubuk'un, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Şırdancı Mehmet'ten açıklama

Öte yandan söz konusu iddiaların ardından konuşan Şırdancı Mehmet, "Kavga etmedik biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu barıştık, darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda" dedi.

Şırdancı Mehmet ile ilgili şok iddia! Eşini darbettiği için gözaltına alındı dendi - Resim: 1

Uçuş yasağı almıştı

Daha önce de dikkat çeken bir olayla gündeme gelen Çubuk, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli bir uçuşunda yanında getirdiği şırdanı yediği gerekçesiyle havayolu tarafından 6 aylık uçuş yasağıyla cezalandırılmıştı. Şırdancı Mehmet'in bu hareketi, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Şırdancı Mehmet ile ilgili şok iddia! Eşini darbettiği için gözaltına alındı dendi - Resim: 2

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kamu işçilerine ek ödeme tarihi belli oldu! Kurban Bayramı öncesi hesaplarda
Foto Galeri Kamu işçilerine ek ödeme tarihi belli oldu! Kurban Bayramı öncesi hesaplarda Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'
Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'
Emlak sektöründe yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi
Emlak sektöründe yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi
Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi
Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi
İstanbul'da iki aşamalı dev uygulama: 873 gözaltı
İstanbul'da iki aşamalı dev uygulama: 873 gözaltı
Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti Türk Telekom'dan jest
Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti Türk Telekom'dan jest
Tokat'ta trafik kazası sanıldı gerçek bambaşka çıktı kadın kurtarılamadı
Tokat'ta trafik kazası sanıldı gerçek bambaşka çıktı kadın kurtarılamadı
Bursa'da bir kişi çiftlik evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir kişi çiftlik evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da feci kaza tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Bursa'da feci kaza tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Kerem Aktürkoğlu evlendi! Düğünden ilk kare
Kerem Aktürkoğlu evlendi! Düğünden ilk kare
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes konusunda "çok iyimser"
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes konusunda "çok iyimser"
Diyarbakır Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu!
Diyarbakır Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu!
Bandırmaspor'u deviren Fatih Karagümrük, Süper Lig'de
Bandırmaspor'u deviren Fatih Karagümrük, Süper Lig'de