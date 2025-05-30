Kamu işçilerine ek ödeme tarihi belli oldu! Kurban Bayramı öncesi hesaplarda

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."