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Benzin motorin ve LPG litre fiyatına ÖTV zammı geliyor bakın yakıt kaç lira olacak

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Benzin motorin ve LPG litre fiyatına ÖTV zammı geliyor bakın yakıt kaç lira olacak

Temmuz ayı ile birlikte ÖTV oranları artacak. Bu artış da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyayacak. Şu andaki rakamlar baz alındığında benzin, motorin ve LPG fiyatlarına okkalı zamlar gelecek. Temmuz ayında ÖTV zamlarının pompaya yansıması ile birlikte benzinin litre fiyatı 48.71 liraya, motorinin litre fiyatı 47.87 liraya, LPG fiyatları da 26.99 liraya çıkacak.

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Akaryakıta ÖTV zammı için geri sayım başladı. Temmuzda, akaryakıttaki ÖTV tutarları, yurt içi üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artacak. Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek'in verdiği bilgiye göre zamlar 1 liranın üstünde olacak.

Litre fiyatına gelecek zam
ÜFE, bu dönemde yüzde 13 olursa benzinin litre fiyatına gelecek 1 lira 87 kuruş olacak. Motorinin litre fiyatı da 1,75 lira artacak. LPG fiyatları da zamlanacak ve tahminlere göre 80 kuruş artış olacak. 

Benzin motorin ve LPG kaç lira olacak? 
Temmuz ayında ÖTV zamlarının pompaya yansıması ile birlikte benzinin litre fiyatı 48.71 liraya, motorinin litre fiyatı 47.87 liraya, LPG fiyatları da 26.99 liraya çıkacak. 

29 Mayıs 2025 tarihi itibariyle benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle: İstanbul Avrupa Yakası: 
Benzin: 46.84 TL
Motorin: 46.12 TL
LPG: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt 
Benzin: 46.70 TL
Motorin: 46.00 TL
LPG: 25.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.50 TL
Motorin: 46.96 TL
LPG: 26.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.84 TL
Motorin: 47.30 TL
LPG: 26.04 TL

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